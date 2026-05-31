Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30-33; sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Ülke periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli; ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta sonu parçalı az bulutlu; diğer günlerde ise açık az bulutlu olacak. Pazartesi günü sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Rüzgâr da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.