Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlının “Bularak Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa Fuar alanı içerisinde düzenlenen konser alanında Karşıyaka'da sakin F.S'nin (E-53), bahse konu fuar alanı içerisinde C.Y tarafından düşürülen kredi kartını bularak sirkat ettikten sonra 3 Haziran 2023 tarihinde konu kredi kartı ile Karşıyaka'da faaliyet gösteren bir markette 5 kez temassız olarak kullanıp toplamda 2 bin 120TL alışveriş yaptığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, meselenin polisin bilgisine 4 Haziran 2023 tarihinde gelmesi üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının gönüllü ifade verdiğini ve dava tebliğinde de işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini anlattı.

Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.