2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, 8 Aralık Pazartesi (yarın) günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. 10 gün sürecek görüşmeler 19 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Toplam 190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanarak, Genel Kurula sevk edilmişti.

PROGRAM

Genel Kurul’daki görüşmelerin ilk gününde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY tasarıya ilişkin raporu okuyacak. Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlanacak ve genel görüşme yapılacak. Ayrıca 801 milyon 982 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi de ele alınacak.

9 Aralık Salı günü 843 milyon 504 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi, 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK), 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri görüşülecek.

10 Aralık Çarşamba günü 2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 426 milyon 195 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bütçeleri ele alınacak.

11 Aralık Perşembe günü 43 milyon 171 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 1 milyar 285 milyon 717 bin TL’lik Mahkemeler ve 18 milyar 407 milyon 131 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

12 Aralık Cuma günü 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 1 milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

15 Aralık Pazartesi günü 421 milyon 451 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık), 127 milyon 72 bin TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

16 Aralık Salı günü 1 milyar 663 milyon 958 bin TL’lik Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 213 milyon 522 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile 581 milyon 609 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı 273 milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve 26 milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçeleri ele alınacak.

17 Aralık Çarşamba günü 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 91 milyon 116 bin TL’lik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2 milyar 405 milyon 878 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri görüşülecek.

18 Aralık Perşembe günü 7 milyar 11 milyon 973 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 284 milyon 500 bin TL’lik Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 980 milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu ve 2 milyar 910 milyon TL’lik Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) bütçeleri ele alınacak.

19 Aralık Cuma günü 64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı, 9 milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri görüşülerek, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak.