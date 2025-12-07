Uluslararası ölçekte değer üretimi, eğitim diplomasisi, gençlik vizyonu ve yükseköğretim alanındaki stratejik katkıları nedeniyle bu ödüle layık görülen Akpınar, törende yaptığı konuşmada hem KKTC’nin uluslararası görünürlüğü, hem de Girne Amerikan Üniversitesi’nin bilim odaklı küresel misyonu üzerine önemli mesajlar verdi.

Serhat Akpınar konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanının akademik bir alan olma ötesinde , aynı zamanda modern diplomasinin en etkili araçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “KKTC’nin dünyaya açılan en güçlü penceresi yükseköğretimdir” vurgusunda bulundu.

Bu anlamlı ödül ., bireysel bir başarının ötesinde aynı zamanda KKTC’nin bilim, eğitim ve uluslararası iş birlikleri üzerinden dünyadaki görünürlüğünün de güçlü bir teyidi olarak değerlendirildi.