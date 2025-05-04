Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.05.2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ayşe KANATLI (K-31) yönetimindeki VG 981 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıkmış ve 3 adet ağaç ile aydınlatma direğine çarpmıştır.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Türkkan DELİDENİZ (E-40), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Ayşe KANATLI’nın sol el bileğinde kırık, Türkkan DELİDENİZ’in ise kaburgalarında kırık teşhisi ile yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.