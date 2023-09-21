Dolandırıcılıkla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle:

26.10.2021 ve 26.05.2022 tarihlerinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan M.B.K.(K-28)’nin, şirket adına satışı yapılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için bir emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.