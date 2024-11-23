Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

23.11.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Büyükkonuk - Kaplıca Anayolunun 3 — 4. Km.leri arasında, Bekzhan ZHOROBEKOU (E-20) yönetimindeki KC 427 plakalı salon araç ile Büyükkonuk istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyrettiği bir esnada, dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiğinde direksyon hakimiyetini kaybederek aracın önü geliş istikametine doğru dönerek yolun sol tarafında bulunan su kanalı içerisine düşüp çarparak takla atmıştır. Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Erbol TASHMAMATOV (E-20), Aidana BAKYTOVNA (K-19) ve Alısher ABDIPAEZON (E-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.