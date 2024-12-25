İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.12.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Büyükkonuk’ta faaliyet bir kum çakıl şantiyesine ait kum boşaltma alanında, Süleman GÖKSAL (E-62) kullanımındaki kamyon ile kum boşalttığı sırada, kamyon kasasındaki kumun tek taraflı boşalarak ağırlığın bir tarafa toplanması sonucu, konu kamyon sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olay sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Süleyman GÖKSAL, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.