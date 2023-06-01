1 Haziran'da çocuklar için renkli aktiviteler düzenlemek ve partiler yapmak bir yana esas dikkat çekilmesi gereken şey, çocukların hakları ve refah düzeyleri olarak ön plana çıkıyor.

Günün kutlanması bir yana yitirdiğimiz çocuklarımızın anılması, günün önemi açısından daha anlamlı kılınıyor.

Son 13 yılda 4 çocuk cinayete kurban gitti! Öldüren en güvendikleriydi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 13 yılda 4 çocuğumuz cinayete kurban gitti. 2010 Yılında 8 yaşındaki Umut Ötügen, 2012 Yılında 7 yaşındaki Mustafa Diker, 2018'de Ercan Kaya Kunduracı ve Ocak 2023'te Zehie Helin Reessur cinayete kurban giden çocuklarımız. Bu dört çocuğumuz en güvendikleri insanlar tarafından anne, baba, kardeş ve arkadaşları tarafından hayattan koparıldı.

Trafik kazalarında bir çok çocuğumuzu yitirdik!

Cinayetler bir yana meydana gelen trafik kazalarında da bir çok çocuğumuz hayata gözlerini yumdu. Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarında, 5 yaşındaki Karel Taşkentli, 2 buçuk yaşındaki Doğa Çiçek, 9 yaşındaki İlayda Özyıldız, 1 buçuk yaşındaki halil Yumurtaş, 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, 12 yaşındaki Arda Okur, 6 yaşındaki Emre Ergün, 16 yaşındaki Esma Sude Demirkıran ve İlayda Öztürk ve daha nice çocuğumuz hayatlarını kaybettiler.

Şampiyon Meleklerimizi depremde yitirdik!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde ülke olarak tarifsiz bir acıyla daha karşılaştık. 24 çocuğumuz voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman'da kaldıkları otelin çökmesi ile hayatını kaybetti.