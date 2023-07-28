Kıbrıs Türk Müteahhitler Derneği Başkanı Cafer Gürcafer, BRT’de ‘Manşet+’ adlı programa konuk olarak katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık 1 faizli, 10 yıl vadeli “İlk Evim Kredisi”ni vermeye başlayacaklarını mayıs ayında açıklamıştı.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Derneği Başkanı Cafer Gürcafer konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “30-40 bin TL maaşı olan bir insan bile 100 bin pound olan bir evi almaz. Bizim geliştirdiğimiz buna uygun bir modeldir bence faydalı” ifadelerini kullandı.

“İLK EVİM KONUT PROJESİ İÇİN KREDİNİN BÜYÜK BİR KATKISI OLACAK”

İlk Evim Konut Projesi'nin birikmiş olan konutları eritmeye yönelik bir proje olduğuna değinen Cafer Gürcafer, kredinin büyük bir katkısı olacağını da belirtti.

Gürcafer, çekilecek olan kredinin faizinin de çok düşük olduğuna değinerek ev alma niyeti olanlara çok faydalı olacağını söyleyerek, kendilerinin yaptığı sosyal konut projelerinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

“ÇOK DAHA GENİŞ KAPSAMLI BİR SOSYAL KONUT PROJESİ ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ”

“Sosyal konutlarda da kullanılabilecek olan kredi de buna benzer olacak belki de yüzde 90’ını karşılayacak” ifadelerini kullanan Gürcafer, kendilerinin çok daha geniş kapsamlı bir sosyal konut projesi çalışması içinde olduklarını kaydetti.

Gürcafer konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Konut ve pazar stratejisi yapmalıyız yabancıların mülkiyet, iş kurma ve muhaceret yasasının düzenlenmesi lazım... Ayrıca sosyo-ekonomik düzenleme de yapılması gerekir. Geleceğimizi planlamadığımızdan dolayı bizim ekonomimizde eksiklikler oluştu. Biz yatırım ikliminin oluşabileceğini düşünerek planlamamızı yapmalıydık. Planlama ekonominin anayasası gibidir. Uzun yıllardır günlük sorunlarla boğuşulmaktadır… Bütün mevzuatımız demode olmuştur.”