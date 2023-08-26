Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BBDK) KKTC'ye ilişkin seyahat harcamalarında 3 taksit imkânının devam etmesine karar vermesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Tek çekim kararının iptal edilmesini sektör olarak olumlu karşıladıklarını belirten Çağıner, "Bu süreçte konuya büyük önem veren Başta Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu'na ve ekibine, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a ve ekibine, BDDK Başkan ve yardımcılarına sektörümüz adına teşekkür ediyorum" dedi