Özellikle geçtiğimiz gün yoğun tartışmalara neden olan, Bakanlar Kurulu kararı ile grev erteleme kararı sonrası doktorları göreve davet eden Bakanlık açıklamasına rağmen tıpta örgütlü bazı sendikaların "sivil itaatsizliğe" davet eden, bakanlığın davetini "tanımadığını" basın açıklaması ile duyuran açıklamalarını kınayan psikiyatrist doktor Mehmet Çakıcı, çok sert sözler sarf etti.

Mehmet Çakıcı, "siz hekim misiniz. Siz hekim değilsiniz" dedi.

Katıldığı tv programında konuşan Mehmet Çakıcı yaşanan süreçte dikkat çeken ve kendi mesleğini de doğrudan ilgilendiren bir konuya temas etmek istediğini dile getirdi.

Çakıcı, "Hastanelerde, acillerde grev ne demek? Ben bir hekimim. Yapamazsınız böyle hekimlik... böyle hipokrat yemini olmaz. 15-20 bin TL için kalp krizinden insan ölümü riskini almak ne demek? Bir tıp sendikası bunu nasıl söyler. Bu ülkede kim acili grev diye kapatabilir. Kim, kim, kim yapabilir bunu, kim" diye sert çıkıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası