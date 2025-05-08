Polis, zanlının 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 3 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında kasadaki paraları çalmadığını iddia ettiğini ve bu yönde soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Sevdalı, aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kasayı bilmediğini, altınları aldığını, 2 yaşındaki çocuğu olduğunu ifade ederek, “o kadının zararı neyse öderim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.