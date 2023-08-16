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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, personelin, sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık personeli ile tanışma toplantısı yaptı.

CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

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