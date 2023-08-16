CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık personeli ile tanışma toplantısı yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, personelin, sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.