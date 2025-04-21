Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Polis ,16 Nisan 2025 tarihinde saat 04:20’de Lefkoşa’da sakin A.İ.M'nin ikametgahına pencereden girildiğini ve salonda sehpa üzerindeki Dell marka 15.000 TL değerindeki laptop ile yatak odasındaki gardırop içinde muhafaza edilen 350 Euro paranın sirkat edildiğini belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, aynı gün söz konusu eve giren şahsın S.H.T olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde 5 gram ağırlığında hin keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının sırt çantasında yapılan arama ise çalınan laptop ile şarj yerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde zanlı A.H.Z'nin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 4 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlı S.H.T'nin pencereden eve girdiğini, kapıyı açıp diğer zanlıyı içeri aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlı A.H.Z ile ilgili kısmının tamamlandığını, zanlının Fas uyruklu olup ülkede öğrenci statülüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Todua’nın üzerinde bulunan uyuşturucunun analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıkmadığını, ayrıca maddeyi kimden temin ettiğini araştırılacağını belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı S.H.T'nin 4 gün daha tutuklu kalmasına, A.H.Z'nin 65 bin TL nakit teminat yatırmasına, 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.