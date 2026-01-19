Polisten edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında Lefkoşa’da bulunan iki ayrı caminin kapıları açılarak içeriye girildi. Camilerde bulunan bağış kutularının kilitleri kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından kasten kırılarak açıldı ve içlerinde muhafaza edilen, henüz tespit edilemeyen miktardaki nakit paralar çalındı.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselelerle bağlantısı olduğu tespit edilen A.W.S. (E-21) zanlı olarak belirlenerek tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.