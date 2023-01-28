Polis, mahkemede ağır yaralanan Hakan Kelek’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Mahkemeden söz alan alkollü sürücü ise çok pişman olduğunu belirterek, “Hiçbir şeyin farkında değilim. Çarptığım kişi de benim arkadaşım, çok üzgünüm” dedi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Salih Türet, dün meydana gelen kazanın oluş şeklini aktardı.

Türet, 27 Ocak 2023 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, zanlının , 425 promil alkol tesiri altında yönetimindeki LL 637 plaka araç ile Gazimağusa istikametine “ters yönde” seyrettiği esnada, Tatlı Market yakınlarında, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, önce EA 949 plaka aracın yan kısmına, ardından da yaya olarak yol kenarında bulunan Hakan Kelek’e çarptığını söyledi.

Polis, zanlının Kelek’e çarptıktan sonra da yolun solundan çıkarak 1 kez takla attığını ve tavanı üzerinde durduğunu belirtti.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Hakan Kelek ile zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını dile getiren polis, Hakan Kelek’in ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu dile getirdi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını istedi.

Mahkemeden söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu belirterek, “Hiçbir şeyin farkında değilim. Çarptığım kişi de benim arkadaşım, çok üzgünüm” dedi.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)