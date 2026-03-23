Polisten yapılan açıklama şöyle:

“23.03.2026 tarihinde, saat 09:50 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Abuzer ULU (E-34) yönetimindeki VS 988 plakalı araç ile Uğur Mumcu Caddesine giriş yaparak dikkatsizce U dönüşü yapmaya çalışması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Abdullah ABBAS (E-22) yönetimindeki AA 853 E plakalı motosiklet sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan AA 853 E plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah ABBAS ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zain İSLAM (E-24) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Zain İSLAM Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde, Abdullah ABBAS ise sevk edildiği Girne Dr Suat Günsel Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde müşahade altına alınmışlardır. Yürütülen soruşturma kapsamında VS 988 plakalı araç sürücüsü Abuzer ULU tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”