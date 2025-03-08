Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Hüseyin Çavuş, törende yaptığı konuşmada, kadınların üretimde ve kooperatifçilikte üstlendikleri önemli role vurgu yaparak, “Kadınlarımızın yanında olmaktan ve onları desteklemekten dolayı mutluluk duyuyorum. Kooperatifçilik, üreticiyi örgütleyen, destekleyen ve aynı zamanda tüketicinin elinden tutan bir sistemdir. Ülkemizin zor zamanlarında da her zaman önemli bir dayanışma aracı olmuştur. Hem hükümetimiz hem de bakanlığımız kooperatiflerin yanında olmaya devam edecektir.” dedi.

Tarım sektörünün yalnızca ekonomik bir değer yaratmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceği için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çavuş, “2024 yılı desteklerimizde üretimi büyütmeyi ve refaha kavuşturmayı hedefledik. Bu doğrultuda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinen Çavuş, “Güneş yalnızca doğudan doğup buradaki kadınlarımız için parlamayacak, aslında dünya kadınlarımızla parlıyor ve parlamaya devam edecek. İyi ki varsınız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun,” diyerek, kadın girişimcilere desteklerini dile getirdi.

Bakan Çavuş, açılışın ardından etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Açılış törenine; Ombudsman İlkan Varol, GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da katıldı.