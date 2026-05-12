Etkinliğe Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimoğlu, KKTC Mersin Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Mormenekse Kadınlar Birliği Derneği Ersen Umanel ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Başkanı Tamay Ozberber'in katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC’nin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve turizm potansiyelini yansıtan 25 özel kareden oluşan “Ada Kıbrıs” fotoğraf seçkisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kıbrıs Türk kültürünün önemli değerlerinden geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını amaçlayan “Genablaların Marifeti” sergisinde ise Lapta İşi, İskele İşi, Lefkara İşi, Yorgos İşi ve Koza İşi gibi el emeği göz nuru çalışmalar, özel tasarım kıyafetler üzerinde sergilendi.

Etkinlik kapsamında sahnelenen KKTC halk oyunları gösterileri ve alanda yankılanan Kıbrıs ezgileri festivale renk katarken, gösterimi yapılan tanıtım filmi sayesinde ziyaretçiler Kıbrıs kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kıbrıs ağzında “yenge” anlamına gelen ve “gelin abla” ifadesinden türeyen “genabla” kavramı da etkinliğin kültürel anlatımına ayrı bir anlam kattı.

Düzenlenen sergilerin, KKTC kültürünün ve geleneksel değerlerinin Türkiye’de tanıtılmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.