Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, ‘Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Programı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, kısa sürede okullardaki eksikliklerin tespit edilerek ülkeye gönderilmesi için insan üstü bir gayret ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu “Teknolojiyi okullara taşımak adına 1450 akıllı tahtaya ihtiyacımız var. Biz ilk etapta 750 adet istedik ve gönderildi. Çok büyük bir enerji harcayarak eksiklikleri yerinde tespit ettiler ve bu materyallerin yola çıkması için insan üstü gayret ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında teslimatı için bizleri de buraya davet ettiler. Törene katılarak bize sağlanan materyalleri teslim aldık TIR'lar yolda… Kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta olacak ve ülkeye varışının ardından hızlı bir şekilde montajlarını yapacağız” dedi.

Okullardaki altyapı çalışmalarına yönelik daha fazla gayret sarf edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu gayretin yüksekliğini gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor” diye konuştu.

“HAYAL GİBİ GÖZÜKEN BİR HEDEF BUGÜN GERÇEKLEŞMİŞ OLDU”

Yapısal reformlara ilişkin olarak ise Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Bizim araç gereçlerimizde öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde, elektronik destek sistemlerinin kullanılmasında, uluslararası istatistiklerin oranına yetişmemiz tabii ki bir reformdur. Sayın Fuat Oktay’ın söylediği budur. Hayal gibi gözüken bir hedef bugün gerçekleşmiş oldu. Bunun üzerine söylenecek söz daha çok çalışacağız olur.”