Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananların utanç verici olduğunu söyleyerek, konunun tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğini belirtti

Çeler: Meclis onların değil bizim yani halkındır

Yazılı açıklama yapan Çeler, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlar artık tahammül sınırlarını aştığını, demokrasinin bu düzeyde ayaklar altına alınmasının utanç verici olduğunu söyleyerek, halk iradesinin yansıdığı yer olması gereken Meclis’in şu an halkı yok sayan zihniyetin dört duvarından ibaret olduğunu vurguladı.

Çeler, “Demokrasiyi, hukuku ve yurttaş çıkarını gözetmeyen anlayış, ortada ne devlet bırakmıştır ne de parlamento. TDP, bu dönemde mücadelesini Meclis dışında sürdürdüğü halde, Meclis’te olup bitenlere kayıtsız kalmayı reddeden bir partidir. Bu Meclis onların değil bizim yani halkındır” dedi.

“Erken seçim mutlak bir ihtiyaçtır”

Meclis, onun varlığının değerini bilmeyen hatta onun değerini düşüren bu zihniyetin elinden kurtarmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Çeler, bugün Meclis’te yaşananların, Meclis’in Kıbrıs Türk demokrasisindeki değerini değil onu bu hale getiren zihniyeti sorgulamayı gerektirdiğini söyledi.

Ne yazık ki parlamentonun 10’uncu döneminin; hukuku, demokrasiyi ve uzlaşı kültürünü yerle bir eden bir dönem olarak Meclis tarihini hiç olmadığı kadar kirlettiğini belirten Çeler, “Erken seçim mutlak bir ihtiyaçtır. Bir ülkenin parlamentosu, halkını hiçe sayarak koltuk ve menfaat için itiş kakış halinde zaman öldürenlerin insafına terk edilemez” dedi.

“Koltuk ve kişisel çıkar gailesi çekenler umurumuzda değil, halkın Meclis’ini halka geri verin!

“Ne önümüzdeki herhangi bir ilk seçimin ne parti içi kavgaların ne de kişisel çıkarların gailesini çekenler umurumuzdadır. Halkın Meclisini halka geri verin” diyen Çeler, sorunun esas çözümünün de demokraside ve hukuk ilkelerinde olduğuna işaret etti.

Çeler, “Seçim kararı alınıp en kısa sürede sandığa gidilmelidir. Bunun yanında hukuk mücadelesi de ertelenmemelidir. Kimin Meclis Başkanı olduğunu bilmeyen bir Meclis, en azından hukuka başvurması gerektiğini bilmelidir. Anayasa Mahkemesi, kördüğüme çevrilmiş bu kaosu ortadan kaldıracak yegâne organ haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“TDP olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırız”

TDP olarak aralarında eski yargıçlar ve hukuk otoritelerinin yer aldığı önemli hukukçulara danıştıklarını ve istişareler neticesinde de Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmasının gerekliliği konusunda görüş birliğine ulaştıklarını kaydeden Çeler, TDP’nin ne yazık ki dava açma yeterliliğini sağlayan 9 milletvekili bulunmadığını kaydetti.

Çeler, “Fakat Meclis’te aylardır süren bu kısır döngüden rahatsız olan en az 9 milletvekilinin çıkacağına inanıyoruz. Bu aşamada en doğru ve en kolay yol ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne gitmesidir. TDP olarak biz konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırız. Tüm bu yaşananlara, zamanın israf edilmesine, demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alınmasına seyirci kalınamaz. Bu durumdan rahatsız olanlara çağrımız aynı yöndedir: Gelin Meclis’e birlikte sahip çıkalım. Bu saçma oyuna daha fazla tahammül gösterilemez. Gereğini ya siz yapın ya da bizim yapmamıza destek verin” dedi.