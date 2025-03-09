Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, rahatsızlanan kişinin yanından geçip giden araç sürücüsüne tepki göstererek dedesini hatırlattı.

Çeler'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Aynısı bizim başımıza geldi. Dedem deniz kenarında yürüyüş yaparken düştü. Görenler “sarhoş sanıp yanından geçti”. Bulunduğunda başına aldığı darbe ve oksijensizlikten komalık oldu.

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Komadaki 9. Günden sonra ise rahmetlendi. Deyzemize çok geçmiş olsun. İyi ki karşı komşusu oralardaydı ve hemen yetişmiş"