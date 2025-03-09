Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, rahatsızlanan kişinin yanından geçip giden araç sürücüsüne tepki göstererek dedesini hatırlattı.

Çeler'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Aynısı bizim başımıza geldi. Dedem deniz kenarında yürüyüş yaparken düştü. Görenler “sarhoş sanıp yanından geçti”. Bulunduğunda başına aldığı darbe ve oksijensizlikten komalık oldu.

Komadaki 9. Günden sonra ise rahmetlendi. Deyzemize çok geçmiş olsun. İyi ki karşı komşusu oralardaydı ve hemen yetişmiş"