Yılmaz, “TEKNOFEST heyecanını bu kez hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz” ifadeleriyle başladığı mesajında, geleceğin Türkiye’si ve KKTC’sini inşa edecek gençlerin yerli ve milli teknolojilerle buluştuğunu vurguladı.

Uzaydan yapay zekâya kadar geniş bir yelpazede projelerin, bilimsel içeriklerin, deneysel atölyelerin ve bilgi yarışmalarının yer aldığı TEKNOFEST’in, her yaştan ziyaretçiye hitap ettiğini belirten Yılmaz, organizasyonun KKTC’li gençlere ilham kaynağı olacağını ve Kuzey Kıbrıs’ın bilim ve teknoloji temelli gelecek vizyonuna önemli katkı sunacağını ifade etti.