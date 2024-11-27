ÖZEL HABER

Rum Yönetiminin NATO’ya girmek istediğini ancak Türkiye’nin vetosuyla karşılaştığını belirten Aydın, veto konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in önemli bir görüşmesi olduğunu hatırlattı ve NATO için ‘ne yapılabilir’ konusunun konuşulduğunu dile getirdi.

Aydın, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı için veto vermemesi gerekiyor. Türkiye’nin de Avrupa Birliği yolculuğu var. Türkiye’de bu süreçte Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin vetosuyla karşılaşıyor. Perde gerisinde, sınırlar ötesinde Kıbrıs gibi küçücük bir adada çok ciddi diplomatic ilişkiler şu sıralar bile sürüyor. Federal gibi ama federal olan çözüm şekilleri gündeme gelebilir. Yeni konular ve konjonktürler ortaya çıkabilir. Ki bence çok önemli bir konjonktürdür Güney Kıbrıs’ın NATO’ya üye olabilmesi.Çok şeyi değiştirebilir. Sınırlarımızın çok çok dışında, farklı pazarlıklar söz konusu. Yakından takip edeceğiz.