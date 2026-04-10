Limasol’a bağlı “Trahoni” (Trahon) köyünde dün sabah, çocuklar arasında kavga başlayan kavgaya ebeveynlerin de dahil olmasıyla, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kavganın Suriyeli ve Rum çocuklar arasında çıktığını kaydederken, olayda bölgedeki arabaların da hasar gördüğünü yazdı.

Gazete, kavganın önce okul içerisinde başladığını ve çocukların, bölgedeki bir kilisenin avlusunda yeniden buluşmak için randevulaştıklarını; ebeveynlerin de olay yerine gitmesiyle olayın büyüdüğünü kaydetti.

Haberde, İngiliz üs polisinin olay yerine giderek müdahalede bulunduğu; olaya karışan bazı kişileri tutukladığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.