Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bugün çocuklarımızın neşesi Gönyeli sokaklarını sardı, çevre dostu, rengârenk muhteşem kortejimizle kentimize umut aşıladık. Finalde buluşma noktamız ise Yalçın Park oldu.

Kortejimizin maskotu, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan flamingomuzdu – hem eğlendik, hem çevreye olan duyarlılığımızı çocuklarımızın verdiği mesajlarla gösterdik.

Sahnemizde ise çocuklarımız muhteşem gösteriler sergilerken: dansları, şarkıları, enerjileriyle bizleri büyülediler.

Hayalimiz çocukların gülümsemesiyle nefes alan bir kent ve bu hayali birlikte büyütüyoruz.

Bu güzel günü anlamlı kılan tüm paydaşlarımıza, kurumlarımıza, gönüllülere ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.”