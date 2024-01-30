Yağışlı havayla birlike yolların vahim durumunun gözler önüne serildiğini dile getiren Çolakoğlu, güvenli olmayan yolların kaza riskini artırdığına dikkat çekti. Kırmızı ışık ihlallerinin arttığını dile getiren Çolakoğlu, “Bu maalesef çok acı bir durumdur” diye konuştu. Trafik denetimlerinin artırılması ve ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Şifa Çolakoğlu, yanmayan ışıkların, çözülmeyen sorunların kanayan yara haline geldiğini söyledi.

30 katın üzerinde binalar olduğunu ve bu binalara bir yangın durumunda müdahale edebilecek ekipman olmadığını ifade eden Çolakoğlu, “İnsan güvenliği, can güvenliği bertaraf edilerek, bu izinleri veriyoruz” dedi. Bugünden itibaren devletin bu konularla ilgili tedbirlerini artırması gerektiğini kaydeden Çolakoğlu, eksik olan ekipman ve araçların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıldan bu yana eğitimle ilgili sorunların ancak yüzde 10-15’inin giderilebildiği tespitinde bulunan Çolakoğlu, pek çok binanın depreme dayanıklı olmadığının saptandığını ancak açılan ihalelere şirketlerin teklif atmadığını belirtti.

Geçmişte öğretmenlerin pek çoğunun 60 yaşını doldurup emekliye çıktığını kaydeden Çolakoğlu, bugün ise öğretmenlerin hakkını elde eder etmez emekli olmayı tercih ettiğini belirtti. İlk ve orta dereceli okulların ikinci döneme 51 muavin, 31 müdür eksikliğiyle başlayacağını ifade eden Çolakoğlu, ilgili sınavları 20-21 Mart tarihinde yapılacağından yaklaşık 2 aya yakın bir süre okullarda idareci eksikliği olacağını söyledi. Çolakoğlu, sınavların erkene alınmasının mümkün olup, olmadığını sordu.

“Tarikatların ülkenin eğitimine sızdığını” savunan Şifa Çolakoğlu, toplumda bu konuda endişe olduğunu ifade ederek denetim görevi olan Milli Eğitim Bakanlığından açıklama talep etti. Gazimağusa’da İlahiyat Koleji ihtiyacının neye göre belirlendiği sorusunu yineleyen Çolakoğlu, ilgili protokoldeki maddeler hakkında da bilgi istedi.