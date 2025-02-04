CTP Güzelyurt İlçesi 28’inci Olağan Kongresi dün akşam yapıldı. Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, CTP Genel başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından yönetim organlarının seçimi yapıldı.

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı.

-Erhürman: "Bu ülkeyi bu halkla birlikte yöneteceğiz"

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman önlerinde bu sene en az bir seçim olduğunu kaydetti ve bu seçimlere hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

CTP’nin bu ülkenin en köklü ve en büyük partilerinden biri olduğunu söyleyen Erhürman, "gerek içeride gerekse dışarıda, bu halkın ne hale getirildiği ortadadır" dedi.

Erhürman, “Halkın tüm kesimlerinin gözünü CTP’ye diktiğinin farkına varmak zorundayız. Biz bu seçimleri evet kazanacağız, kazanmak zorundayız. Bu ülke için bu halk için kazanmaya yazgılıyız, başka da çaresi yoktur” diye konuştu.

Erhürman, “CTP, bu seçimleri kazanacak ve bu ülkenin seçilmiş insanlarıyla birlikte yönetecek” ifadelerini kullandı. CTP’nin hükümette de Cumhurbaşkanlığı’nda da ülkeyi halka birlikte yöneteceğini belirten Erhürman, “Biz bu seçimleri kazanacağız ve bu ülkeyi bu halkla birlikte yöneteceğiz. Bu ülke güzel günler görecek” dedi.

Doğru yerde durmanın özgüveniyle davranmaya devam edeceklerini ifade eden Erhürman, “Biz buradayız ve tırnaklarımızı bu topraklara geçirmeye devam edeceğiz. Umut vardır” diye konuştu.

-Gulamkadir: "Güzelyurt’un sesi olmaya devam edeceğiz"

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de dayanışma içinde çalışarak, umudu ve geleceği birlikte inşa edeceklerinin altını çizdi ve “Kutuplaşmayı değil, birlikteliği; karamsarlığı değil, umudu yeşerteceğiz” diye konuştu.

Gulamkadir, “Bugün burada, CTP'nin köklü geleneğinden aldığımız güçle, demokrasiyi, adaleti ve eşitliği savunma kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için toplandık” ifadelerini kullandı.

CTP’nin, yarım asrı aşkın bir süredir emekçinin, çiftçinin, öğrencinin, esnafın, kadınların ve gençlerin sesi olmaya devam ettiğini söyleyen Gulamkadir, “Bugün de bu sorumluluğumuzun bilinciyle, bölgemizin sorunlarına çözümler üretmek ve daha yaşanabilir bir Güzelyurt için çalışmak adına bir araya geliyoruz” dedi.

“Bizler, CTP olarak Güzelyurt’un hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz ve çalışacağız. Tarımın desteklenmesi, gençlerin göç etmemesi için istihdam olanaklarının artırılması, eğitim ve sağlık alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır” diyen Gulamkadir, "Güzelyurt’ta on kez hastane açılışı yapılmasına rağmen, sağlık alanında tek bir adım atılmadığını, halkın temel ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini" savundu.

"Bugün burada, partimizin geleceğini şekillendirecek yeni bir yol haritası çiziyoruz. Kongremizde seçilecek yeni ilçe yönetimimizle birlikte, Güzelyurt’un sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Gulamkadir, el ele vererek, CTP’yi daha güçlü bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Cemal Türkler, Duygu Kılıç, Erkut Vedat Öner, Müge Tüccar, Murat Aslan, Necat Besim, Osman Bican, Osman Kısaoğlu, Selim Göçmenoğlu, Uğur Saygılı"

Disiplin kurulunda ise Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı görevlendirildi.