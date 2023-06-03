Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, dün Çatalköy ve Cihangir’de düzenlenen festivallere katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu ilk olarak, Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) tarafından Hz. Ömer Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen ÇADER 1. Yaz Şenliği etkinliğine katıldı. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özuslu, daha sonra Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi tarafından Cihangir Stadı’nda düzenlenen 9. Dünya Çocuk Günü Şenliği’ne katıldı.

Özuslu’ya ziyaretlerinde Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve CTP’li milletvekilleri eşlik etti.