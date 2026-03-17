CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli’ye ziyaretlerinde Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat, MYK üyesi Koral Aşam ile CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti.

Ayrıca CTP heyeti, köy ziyaretleri kapsamında Yenierenköy Sağlık Merkezi’de ziyaret ederek, sağlıkçılarla bir araya geldi. Ziyarette, sağlık konusunda bölge sorunları ve nelerin yapılabileceği konuşuldu.

- İncirli: “CTP bu ülkenin her insanını kucaklayan bir hükümet kuracak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Karpaz bölgesinin ayrı bir değeri ve karakteri olduğunu belirterek, özgün yapısının korunmasının önemini vurguladı.

“Kültürümüzü, kimliğimizi ve tarihimizi korumamız gerek.” diyen İncirli, kardeşlik bağlarını oluşturan en önemli unsurun da memleket sevdası olduğunu söyledi.

İncirli, CTP’nin kimsenin ayrımcılık yaşamadığı, ötekileştirilmediği ve herkesi kucaklayan bir iktidar kuracağını ifade ederek, “CTP bu ülkedeki her insanı kucaklayan, herkesin sorunlarına çözüm bulan ve herkesin sorumluluğunu taşıyan bir hükümet kuracak.” dedi.

Ülkenin son yıllarda ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden İncirli, mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin toplumu yoksullaştırdığını söyledi.

İncirli, mevcut hükümetin halka hizmet vermek gibi bir anlayışı olmadığını ve devletin borç içerisine sürüklendiğini dile getirerek, ortada büyük bir enkaz olduğunu savundu.

“Büyük bir enkaz devralacağımızın farkındayız ve bundan korkmuyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Önce bu yıkımı durduracağız ardından da bu ülkeyi hep birlikte yöneterek ayağa kaldıracağız” şeklinde konuşan İncirli, doğru yönetim ve planlamanın önemine dikkat çekti.

- “Üretime ve dayanışmaya dayalı bir ekonomi kuracağız”

İncirli, konuşmasının devamında Karpaz bölgesinin diğer ilçelere kıyasla geri kaldığını ancak çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu bölgenin en önemli özelliği üretim ve üretmeyi seven insanlar.” dedi.

CTP’nin üretime ve dayanışmaya dayalı ekonomi politikasıyla, kaynakların doğru ve etkin kullanıldığı bir kalkınma hedefiyle ilerlediğini vurgulayan İncirli, kooperatifleşme ve dayanışma temelinde şekillenecek bu modelle, üreticilerin güç birliği yapmasını öncelediklerini söyledi.

İncirli; eğitim, sağlık ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda yaşanan soruna dikkat çekti. Bölgenin ciddi bir yatırım ihtiyacı bulunduğunu ifade eden İncirli, özellikle sağlık alanında yalnızca fiziki altyapının değil, nitelikli personelin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karpaz’ın kalkınması için turizm ile yerel üretimin entegre edileceği modeller üzerinde çalıştıklarını dile getiren İncirli, bu sürecin merkezi bir anlayışla değil, bölge halkı ve tüm paydaşların katılımıyla şekilleneceğini ifade etti.

Her bölgenin kendi dinamiklerine uygun, özel çözümlerle kalkındırılacağını ifade eden İncirli, “Bölgenin potansiyelini doğru politikalarla açığa çıkaracağız.” dedi.

- “CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde halkla birlikte karar alma ve yönetmek var”

İncirli, konuşmasının sonunda toplumsal birlik ve eşitlik vurgusunu yineleyerek kimsenin dışlanmadığı, herkesin söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini söyledi.

CTP’nin hedefinin yalnızca iktidar olmak değil; halkla birlikte yöneten, üretimle güçlenen ve bölgesel kalkınmayı esas alan bir ülke yaratmak olduğunu belirten İncirli, “CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde halkla birlikte karar alma ve yönetmek var. Köy ziyaretlerimiz de bu anlayışın bir parçası.” şeklinde konuştu.

- Kürşat: “Üretim olmazsa ekonomi de olmaz”

CTP Milletvekili Fide Kürşat da, özellikle kırsal bölgelerde üretimin gerilemesi ve istihdam olanaklarının daralmasıyla birlikte yurttaşların geçim sıkıntısının derinleştiğine dikkat çekerek, “Üretim olmazsa ekonomi de olmaz” dedi.

Mevcut hükümetin üreticinin, emekçinin ve halkın yaşadığı sorunlara kayıtsız kaldığını belirten Kürşat, üretimden koparılan insanların topraklarını satmak zorunda kaldığını vurguladı.

CTP’nin ülkenin ihtiyaçlarına yönelik politikaları oluşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Kürşat, toplumun tüm kesimleriyle hareket edeceklerini belirterek, “Bu ülkeyi seven herkesle birlikte yürüyeceğiz ve bu kara düzene hep birlikte son vereceğiz.” şeklinde konuştu.

- Hamzaoğulları: “Üretici desteklenmiyor”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, kırsal bölgelerde üreticilerin ve çalışanların ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bölgedeki üreticilerin desteklenmediğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği hibe programlarından yeterli fayda sağlanamadığını dile getiren Hamzaoğulları, projelerin siyasi müdahaleler nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti.

Kırsal kalkınma için somut adımlar atılması gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, üreticilerin desteklenmesi ve bölgeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi için kararlı bir politika izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

- Öztörel: “Biz geleceğiz ve bu sorunlara çare olacağız”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, CTP’nin halkla iç içe bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, “Biz geleceğiz ve bu sorunlara çare olacağız.” dedi.

Yurttaşların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için sahada olacaklarını, her bölgede halkla birebir temas kurarak sorulara yanıt vereceklerini ifade eden Öztörel, CTP’nin seçim sürecine giderken toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğini kaydetti.