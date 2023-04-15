Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, CTP’nin dün enerji gündemi ile gerçekleştirdiği toplantıda EL-SEN'e ‘grevi sonlandır’ önerisi yaptığının öne sürülmesine tepki gösterdi.

CTP’li vekil Şahali’nin paylaşımı şöyle:

“Bayılırım bu hallere.

Dabellasındaki harf sayısı kadar insana hükmü olmayanların afra tafrasına bayılırım.

CTP bizi sokağa döksün deler.

CTP zaten sokakta ama davet eder, "e ne CTP'nin arkasına düşeceyik" derler.

CTP kendi yolundan gider, davet etmez gücenirler.

"Hade birlik olalım derler" ama talep CTP'nin kendinden vazgeçip 'bir' olması.

CTP'nin yaptığını da dediğini de yok sayarlar, "hepsi aynıdır zaten" derler.

CTP onların yükünü de sırtında taşırken, asla bir es verip "ma n'aparık ba'ma" da demezler.

Bayılırım gerçekten...

Tamam CTP'den size hayır yok, umudu kesin.

Hade düşün yola, bir kendiniz olun be gavvole!”