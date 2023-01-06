Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi nedeniyle tartışma yaşandı.

CTP’li vekil Salahi Şahiner, “Bir Bakanlar Kurulu kararı aldınız, Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi kurdunuz. Oturun bunu bir kez daha gözden geçirin. Bu işten anlayan herkes size gülüyor… Pahalılığı yaratan kesimin hangi kesim olduğu ortadadır… Pahalılığı yaratan üretici değildir, yanlış yerden başlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şahiner’in belirlenen fiyatların 10 günlük olarak yayımlanacağını söylemesiyle birlikte Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu tepki gösterdi, “Senin Türkçen zayıf, okuduğunu anlamıyorsun. Haber aç ve oku” dedi.

Amcaoğlu’nun ifadeleri üzerine hatasını düzelten Şahiner, “Sizin yaptığınız saçma sapan… Haftada 3 bile olsa yine olmaz” diye konuştu.

Şahiner’in konuşması üzerine Amcaoğlu, “Sen ne okuduğunu anlamıyorsun. Eleştirilerini yap ama yalanlar üzerine konuşma. Saçma sapan konuşmaktan vazgeç. Bu fiyatların üretici ile ne alakası var?” diyerek tepki gösterdi.

Şahiner, “Haftada 3 kere tavsiye fiyat olmaz. Yarın öbür gün yağmur yağacak, bunlar anlık olarak değişecek. Tavsiye fiyat belirleyemezsiniz komik kalıyor. Olmaz… Haftada 3 bile olsa yine olmaz. Yaptığınız iş saçmadır. Bu da benim görüşümdür” şeklinde konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası