Bu akşam bütün dünyanın gözü BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’daydı…

Konuşmasının başından sonuna kadar her kelimesinde gerek dünyanın gerekse Orta Doğu’nun geleceği için önemli mesajlar barındıran Başkan Erdoğan, KKTC’nin tanınması konusunda da tüm dünyaya tanınma çağrısını yineledi…

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Tabi Cumhurbaşkanının bu tarihi çağrıyı yaptığı sırada kamera objektifleri bir anda Nikos Hristodulidis’e döndü…

Hristodulidis’in yüz ifadesi çok şey anlatıyor…

Uluslararası camiaya yapılan KKTC ile ekonomik, siyasi ve diplomatik bağların kurulma çağrısı salonda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı…

İzlemeyen varsa eğer izlemenizi tavsiye ederim…

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Pile-Yiğitler yolu çalışması nedeniyle BM Barış Gücü askerleri ile yaşanan gerginliğe de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yer verdi…

Özellikle BM Genel Sekreteri Guterres'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı tespitine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Konseyinin artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıktığını ve 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline geldiğini bu noktada ifade etmiştir…

Kısacası Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda BM’ye ayar vermiştir…

Ayakta alkışlanacak bir konuşmaydı…

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Türkiye’nin dünyada yükselen yıldız olması ve bir güç dengesi haline gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının önemini daha da artırıyor…

Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığı ve bağımsızlığı artık müzakere masalarında tartışmaya açık değildir…

Son 50 yılını zaman kaybederek geçiren KKTC’nin artık Türkiye ile birlikte “İki devletli çözüm” modelindeki kararlılığı dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildi…

Bu akşam bir kez daha yapılan “KKTC’nin bağımsızlığını tanıyın!” çağrısı özellikle Doğu Akdeniz’de bundan sonra yaşanacak gelişmelerde kilit noktalardan bir tanesi olacaktır…

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve İstikrar vurgusunda kullandığı “Tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine” ifadesiyle, Akdeniz’in tam ortasında bulunan KKTC’nin de olduğunu ve KKTC’nin görmezden gelinemeyeceğini tüm dünyaya net bir şekilde ifade etmiştir…

Kıbrıs Türkünün ve KKTC’nin uluslararası platformda sesinin duyulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma tarihe altın harflerle geçmiştir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Kıbrıslı Türklerin dünyadaki sesi olmuştur…