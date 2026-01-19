Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kamuoyunda ve medyada yer alan bazı iddialara açıklık getirmek amacıyla değerlendirmelerde bulundu. Şeffaflık ilkesine bağlı kaldıklarını ifade eden Erhürman, çözüm sürecine yönelik çalışmaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

“Görüşme süreci dondu mu?” sorusuna yanıt veren Erhürman, sürecin durmadığını belirterek, teknik düzeyde görüşmelerin ve diplomatik temasların devam ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ay sonunda ülkede olmasının beklendiğini aktaran Erhürman, “Biz görüşmeye hazırız. Talebimiz, bu ziyaret öncesinde teknik çalışmaların hızlandırılması ve ziyaretin çözüm atmosferini güçlendirecek somut sonuçlar üretmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dönem başkanlığı çerçevesinde gündeme gelen ve kamuoyunda tartışılan “delikten baktırma ritüeli”ne ilişkin sorulara da değindi. Mevcut koşullarda bu tür uygulamaları ciddiye almanın zor olduğunu ifade eden Erhürman, “Onlarca yıllık çözümsüzlükten sonra Kıbrıs’ta çözüm atmosferi yaratmak ve çözüme ulaşmak son derece ciddi bir iştir. Biz halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda sabırla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Direkt uçuşlar konusuna da değinen Erhürman, bunun kendileri için son derece önemli olduğunu ve bu talepten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ancak direkt uçuş meselesinin turizmde yaşanan tüm sorunların gerekçesi haline getirilmesine karşı çıkan Erhürman, “Direkt uçuş olmadıkça turizm için hiçbir şey yapılamaz düşüncesine katılmıyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasının sonunda çözüm odaklı yaklaşım çerçevesinde temasların kararlılıkla süreceğini yineledi.