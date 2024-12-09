Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkler olarak bizler, büyük bir ulusuz. Bu geçmiş tarih bizlerin kültürü, öz değeri ve kimliğidir. Bu bağlamda, bizlerin ortak noktaları oldukça fazladır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk toplumunun tam bağımsız olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu gelişmeyle diğer toplumlarla iletişimin, Türk devletleri ile iş birliğinin arttığını ifade etti.

Türklerin bir arada olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türklerin iş birliği ile potansiyel gücün artacağına duyduğu inancın tam olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, alfabe birliğinin de bu bağlamda önemli bir rol oynadığını da kaydederek, bu sayede her alanda gelişme yaşanacağı vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar “Ticaretin gelişmesiyle, kültürel temas ve siyasi işbirliği kapsamında Türk dünyası güçlenerek yoluna devam edecektir. Sizlerin ziyareti bu bağlamda oldukça anlamlıdır ve Kıbrıs Türk’ü için de büyük önem taşımaktadır” dedi.