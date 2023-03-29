Londra’da bulunan Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar protesto edildi.

Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın bayraklarını taşıyan bir grup tarafından 'Türkiye Kıbrıs'tan dışarı’, ‘Türklere ve Tatar'a ölüm' sloganları atıldı.

Olay yerinde bulunan Türklerin ise protestoya karşılık verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı. Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar "Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" naraları attılar. Olay yerinde bulunan Türkler saldırıya karşılık verdi. İçimizde bulunan bazı çevreler de, Rumlar gibi "Tatar'ın Londra'da ne işi var" diye bağırıyor.”