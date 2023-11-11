Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, bölgede üretimin ve kalkınmanın ülkemiz için önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, birtakım siyasi sıkıntılara rağmen KKTC’nin artık dünyada hak ettiği yere gelmekte olduğunu ve KKTC gerçeğinin dünya devletleri tarafından bilindiğini ve buraya yatırımların yapılmakta olduğunu söyledi.

Bölgenin gelişmesi konusunda atılan tüm adımları takdir ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede özellikle arıcılık ile uğraşanların yaptığı üretiminin artmakta olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC’nin ihtiyacı kadar bal üretimi için arıcılık sektörüne destek ve teşvik verilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu sektörün daha da gelişmesi temennisinde bulunarak tüm üreticilerle festivale emek verenleri tebrik etti.