Ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene çok sayıda seçkin davetli katıldı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Türk Dünyası Resim Sergisi açılışı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın video mesajı katılımcılara gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yaptığı çalışmaları yakından izlemeye çalıştığını aktararak, Türk dünyası için hem Türk Devletleri Teşkilatı hem akraba toplulukları mimar ve mühendislerinin aynı çatı altında yaptığı çeşitli farklı projelerin mimar ve mühendislik alanında göstermiş olduğu başarıların oluşturulan güzel birlikteliğin hayırlara vesile olmasını dilerken, yönetim ve üyelerini kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Hem ekonomik hem kültürel hem sosyal alanda yapılacak çalışmalarla aramızdaki kadim bağların daha da gelişmesi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk cumhuriyetlerinin ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin akraba topluluklarına katılabilmesi ve anayasal adımızla kadim bir üyesi olarak gözlemci statüsüyle temsil ediliyor olmamız şahsımda bütün Kıbrıs Türk halkına göstermiş olduğunuz bu yakınlığa ve bize layık gördüğünüz onurdan dolayı hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanarak, çeşitli farklı etkinliklerde ve faaliyetlerde genç nesillerin buluşabilmesi ve birbirlerini tanıyabilmeleri ve bu bağların daha da güçlendirilmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk dünyası akraba toplulukları kültür coğrafyasında mühendislik mimarlık ve şehircilik camiası ile birlikte " dilde, fikirde, işte birlik " şiarıyla Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması hedefiyle faaliyetler yürütüyor.