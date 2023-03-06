Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beraat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tatar'ın mesajı şöyle:

"Gönüllerimizin merhamet, sevgi, saygı, hoşgörü, bağışlama ve sabır duyguları ile dolduğu Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandil’ini, bu yıl kısa bir süre önce meydana gelen deprem felaketi nedeniyle buruk bir şekilde yaşamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandil’inin ülkemiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yaslı aileleri ile tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."