Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Kişisel Temsilcisi Holguin ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Holguin, dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Kişisel Temsilcisi Holguin ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Holguin, dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.
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