Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre,  Özel Temsilcisi Güneş Onar, Kişisel Temsilcisi Holguin ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

KTAMS, KDV iadelerinin takipçisi olacak KTAMS, KDV iadelerinin takipçisi olacak

Holguin, dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.