Gündem Kıbrıs Özel Haber

AK Parti Grup Toplantısı'nda net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve KKTC ilgili, “Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs'ın hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur ve sert olur” dedi. Cumhuriyet Meclisi vekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Toplantısı'nda net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve KKTC ilgili, İsrail'e çok net mesajlar verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs'ın hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur ve sert olur” dedi.

Erdoğan “Kimse macera, hayal peşinde koşmasın. Kimse eli kanlı Siyonistlerin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalı. Türkiye elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük: Kıbrıslı Türkler olarak bu güvence altında huzur içinde yaşıyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinin ortaya koyulan öz iradenin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bizim her zaman hak ve menfaatlerimizi korumak adına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu milli politikanın öz iradesidir. Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden sonra Orta Doğu için güvenlik noktası haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayinde yaptığı çalışmalar milli politikanın yansımasıdır. Kıbrıslı Türkler olarak bu güvence altında huzur içinde yaşıyoruz. Bizim de özümüz milli politika temelinde Kıbrıslı Türklerin değil bu ülkeyi vatan bilen herkesin güvenliğini korumaktır. Sadece Garantörlük olarak değil, kendi coğrafyası ekseninde Türkiye güvenliği açısından, güvenliği adada teminat altına almak Türkiye’nin önceliğidir. Kimse bizim buradaki sessizliğimizi bir zafiyet olarak görmemelidir. Sessizliğimiz dünden daha güçlü olan hazırlığımızın göstergesidir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıklamaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu: Kıbrıslı Türkler huzur içinde yaşıyorsak ve hayatımıza devam ediyorsak anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Sayın Erdoğan KKTC’yi tam bir garantör ülke gibi savunmuştur. Buradaki biz Kıbrıslı Türkler huzur içinde yaşıyorsak ve hayatımıza devam ediyorsak anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu BM Genel Kurulu’nda da dile getirmiştir. Kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy: Güney Kıbrıs güç zehirlenmesine uğramıştır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Yerinde ve haklı bir açıklamadır. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altındaki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yapmış olduğu aykırılığa ve tehditvari davranışlarına verilebilecek en doğru cevaptı. İki devletlilik politikasını eleştirenler Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarını saymadan, 1960 anayasasını yok hükmünde sayarak sergiledikleri tutum, tamamen iki devletliliğin kanıtıdır. Güney Kıbrıs güç zehirlenmesine uğramıştır. Dolayısıyla Sayın Erdoğan’ın söylediklerini destekliyorum ve kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak: Sayın Erdoğan’ın açıklamaları KKTC halkının ve Türkiye’nin çıkarları gözetildiğinde çok haklı bir açıklamadır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Biz de AB parlamentosundaki muhataplarımıza bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın girişimlerinin ada güveliğine zarar verdiğini, adayı tehlikeye attığını söylemiştik. Sayın Erdoğan’ın açıklamaları KKTC halkının ve Türkiye’nin çıkarları gözetildiğinde çok haklı bir açıklamadır. Fransa’nın da Güney Kıbrıs ile SOFA anlaşmasını imzalaması ve Fransa’nın asker konuşlandırması da benzer bir konudur ve adanın güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bir vekil ve KKTC vatandaşı olarak Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, Rum Yönetimi bu ve buna benzer adımlardan vazgeçerek adadaki ateşkes sürecine zarar vermeden adımlarını ona göre atar” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu: Doğru söze söylenecek bir şey yoktur

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Doğru söze söylenecek bir şey yoktur. KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkını yok sayarak ve yok etmeye çalışarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını Rum Yönetimi gasp ederken susmamız mı bekleniyordu? Çok doğru bir söylemdir” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay: Bu halkın bu şekilde etrafını kuşatarak üstünlük sağlama çalışmalarına en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiştir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylemleri Güney Kıbrıs ve kendisi ile hareket eden AB ülkelerine büyük bir cevap olmuştur. Güney Kıbrıs haddini aşan hareketler yapmaya başlamıştır. Bu adada garantör ülkeler vardır: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bunların dışındaki ülkelerle anlaşmalar yapılması hem garantörlük için önemli bir olaydır, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’deki hakim olma arzusunu da görmemiz gereken en büyük hareketlerinden biridir. Türkiye buna asla izin vermeyecektir. Biz Türkiye’nin garantörlüğünün devamından yana olan kişiler olarak Güney Kıbrıs’ın yaptıklarını tasvip etmiyoruz. Holguin buraya geldi ve temaslar yapıyor, anlaşma zemini var dendiği bir zamanda, Rum tarafının patavatsız ve haddini aşan tutumları, bu anlaşma zemininin ilerlemesine de darbe vurmaktadır. Asla Türkiye ve KKTC’yi yok sayamazsınız. Bu halk devlet kurmuştur. Bu halkın bu şekilde etrafını kuşatarak üstünlük sağlama çalışmalarına en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiştir” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk: Anavatan Türkiye’nin varlığını ve desteğini bir kez daha sarsılmaz bir şekilde hissettik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, “Rum Yönetimi son zamanlarda yapmış olduğu tehlikeli girişimler ile sadece kendilerini değil, Kıbrıslı Türkleri de tehlikeye atmaktadır. Yapılan bu pervasız girişimlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çok net bir cevap vermiştir. Çok doğru ve yerinde bir açıklama olmakla beraber, Anavatan Türkiye’nin varlığını ve desteğini bir kez daha sarsılmaz bir şekilde hissettik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan her platformda KKTC’nin yanında olduğunu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde yapmış olduğu uyarı tarihsel niteliktedir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre,” Anavatan Türkiye bizim tek güvencemizdir. Yıllar öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’de adalet yok, dünya beşten büyüktür demişti. Şimdi de bölgemizde Fransa, Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail bir gerginlik ortamı yaratma peşindedir. Fransızlar sömürgeci bir millettir. Afrika’da sömürge etkileri devam ediyor. Fransızlar ne umut etmeye çalışıyorlar? Tarihin derinliklerine baktığımızda emperyalist oldukları anlaşılmaktadır. Bu coğrafyanın ülkesi değildir Fransızlar. Ama bu bölgede nüfus sahibi olmaya çalışıyorlar. Birinci dünya savaşından sonra da Anadolu’yu işgale girenlerin içinde Fransızlar vardı. Dolaysıyla yeniden Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’e nüfus etmek istiyorlar ve Rum yönetimini basamak olarak kullanıyorlar. Rumlar da kendi emelleri doğrultusunda Kıbrıs’ı AB’ye daha fazla bulaştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yönde yapmış olduğu uyarı da tarihsel niteliktedir. Cevabını her kim saldırgan bir duruma girerse çok sert bir şekilde alacağını ifade etmiştir. Fransızların bu tutumu Rum-Yunan ikilisini daha da şımartıp daha uzlaşmaz bir tavra getirecektir. Böyle bir ortamda 5+1 konferans toplantısı boşunadır. Kimse bir şey beklememelidir. Bir yanda silahlanma bir yanda müzakere masası terstir” dedi.