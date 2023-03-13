İstanbul Wow Otel Kongre Merkezi'nde yer alan etkinlikte Tatar, Bosna Hersek Federasyonu Cumhurbaşkanı Marinko Cavara ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov başta olmak üzere çeşitli ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi.

Yarın sabah itibarıyla oturumların başlayacağı Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel çatışmalar, küresel belirsizlikler, enerji krizi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, enerjide dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi başlıklar konuşulacak.