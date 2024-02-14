Tatar, 2 günlük programı kapsamında, Adıyaman’da İsias Otel enkazını ziyaret ederek, basına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki Deprem Şehitlikleri’ni ziyaret eden Tatar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta bulunan ve depremde iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden KKTC vatandaşı Elif Akbaba'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş’taki temasları çerçevesinde, Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunun yıldönümü töreninde konuşma yaptı, konferans verdiği Sütçü İmam Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Tatar, Kahramanmaraş’ta iş insanları ile de bir araya gelerek, bir konuşma yaptı, iş birlikleri potansiyelini ele aldı.

Gaziantep’teki temasları kapsamında ise Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Tatar, burada bir sergi açılışı yaptı, öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla söyleşi gerçekleştirdi.

Tatar, son olarak KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu'nun yeni binasını ziyaret ederek, Konsolosluk çalışmaları hakkında bilgi aldı.