Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin 15’inci yılında “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi.

Tören, şehitler huzurundaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Üniversite tanıtım filmi, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs tarihini anlatan video gösterimi ile devam eden törende, Cumhurbaşkanı Tatar’ın özgeçmişi okundu, konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler adına konuşan Seher Işık, üniversitenin akademik yıl açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti, öğrenciler adına onur duyduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, üniversite olarak bugün tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "büyük bir devlet adamı" dediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Biber, üniversitenin 15 yıllık gelişimini anlatarak, yüzde yüz dolulukla eğitim veren üniversitenin, bölgenin gelişmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile akademik başarıları anlattı.

Arıklı

Cumhurbaşkanı’na Ardahan ziyaretinde eşlik eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, bir Ardahanlı olarak Ardahan’ın önemini ve tarihini anlattı, "Türklüğün kalesi" olduğunu söyledi.

Arıklı, Ardahan ile Kıbrıs arasındaki bağlara da işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 7 Türk devleti içerisindeki "ikinci yaşlı devlet" olduğunu kaydetti.

Tarihin gördüğü en uzun varoluş mücadelesini sürdüren Kıbrıs Türk halkının hiç bir aşamada Türkiye’den kopmadığını anlatan Arıklı, 1974’te Türkiye’nin desteğiyle bağımsızlığını kazandığını ve devletini kurduğunu belirtti.

Arıklı, bağımsız devletini ilan eden KKTC’nin halen tanınma çalışmalarını sürdürdüğünü, "ne hikmetse KKTC sonrası ilan edilen devletlerin tanındığı ancak KKTC’nin tanınmaması için uğraş olduğuna" işaret etti.

Rumlar’la ortak bir devlet kurulması için uluslararası ısrarın sürdüğünü ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın büyük bir cesaretle ve Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözümü ortaya koyduğunu anlatan Arıklı, parti olarak Cumhurbaşkanını desteklediğini vurguladı.

Arıklı, Kıbrıs Türk halkının binlerce şehidin kanının olduğu vatan topraklarını hiç bir zaman bırakmadığını ve bırakmayacağını belirterek, Türkiye’nin de her aşamada KKTC’nin yanında olduğunu, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Tatar gibi Anadolu’yu gezip haklı davalarını anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Çiçek

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Ardahan’da kendisi gibi büyük bir devlet adamını ağırlama şansı verdiğinden dolayı teşekkür etti.

Ardahan’ın doğası, hayvan varlığıyla önemli bir il olduğunu ifade eden Çiçek, Ardahan’a ziyaretiyle güç veren Tatar’a şükranlarını sundu.

“Kıbrıs” deyince, Rus işgali, Ermeni mezalimini yaşayan Ardahan halkının, Kıbrıs Türk halkının istiklal mücadelesini çok iyi bildiğini belirten Çiçek, Ardahan ile KKTC arasında turizm başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Çiçek, pençe harekatında yaşamını yitiren şehirler ile bugün trafik kazasında yaşamını kaybeden vatandaşları da andığı konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü, KKTC’nin tanınma çalışmalarının sonuca ulaşmasını temenni ederek tamamladı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuşmaların ardından “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi.

Tatar, KKTC’nin geleceği için hep birlikte çalıştıklarını, bu ziyaretlerle de aradaki bağların daha da geliştiğini ifade ederek, bugün de tarihi Ardahan’da, milli mücadele ruhu ateşinin yakıldığı topraklarda gençlerle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, enerji başta olmak üzere Mavi Vatan’da önemli bir merkezde olan KKTC’nin, bağımsız bir Türk devleti olarak Türklüğün kalesi olduğunu vurguladı.

Türkiye ve KKTC olarak geleceğe daha güçlü bir şekilde yürünecekse KKTC’nin büyük önem taşıdığını belirten Tatar, hep birlikte milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ve bu yolu Türkiye ile birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin kopmaz parçası olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye’nin de güvenliği için Kıbrıs’ın her zaman büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tatar, adanın Osmanlı devleti tarafından İngilizlere kiralandığını ancak ilhak edilmesi sonrası Kıbrıs Türk halkının büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, adadaki Rum Yunan saldırılarını anlattı.

İngiliz döneminde adadaki nüfusun değişmesiyle adanın Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleriyle adada Kıbrıs Türk halkının ortaklığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu anlatan Tatar, fakat “Enosis” hayalinden vazgeçmeyen Rum Yunan ikilisinin cumhuriyeti bozduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin buna sessiz kalmayarak 1974’e Barış Harekatını başlattığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının da bunun sonrası devletini kurduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıl federal çatı altında bir anlaşma bulunması için müzakerelerin sürdüğünü ancak sonuç alınamadığını kaydetti.

Tatar, bu kapsamda iki devletli yeni siyaseti ortaya koyduklarını ifade ederek, KKTC devletinin her alanda güçlü bir devlet olduğunu, uluslararası kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirtti.

“Asla 1974 öncesine dönmeyiz” diyen Tatar, her yerde “bağımsızlık özgürlük devlet ve anavatan Türkiye’nin varlığının önemini” anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Kıbrıs’ta bir anlaşmayı istediklerini, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü, KKTC devletinin yaşaması ve işbirliğine dayalı bir çözümü değerlendirebileceklerini ifade eden Tatar, iki devletin doğal kaynaklar, enerji konusunda işbirliği yapabileceğini kaydetti.

Milli davayı Türkiye ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Tatar, KKTC’yi tarihe gömmeye hiç bir zaman onay vermeyeceklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcinin yeni yılda göreve başlayacağını ancak Kıbrıs Türk tarafı olarak egemenlik tanınmadan sonu belli olmayan bir sürece başlamayacakları konusundaki kesin tavırlarını ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, yeni bir maceraya atılmayacaklarını dile getirdi.

Tatar, Ardahan Üniversitesi öğrencilerine başarılar da dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinde önemli bir yere sahip olacaklarına inanç belirtti.

Senato üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber başkanlığındaki senato toplantısına da katıldı. Senato üyeleriyle bir araya gelen Tatar’a, Üniversite hakkında bilgilendirilme de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sunum sonrası yaptığı konuşmada, Ardahan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, üniversiteye misafirperverliği için teşekkür etti, üniversitenin başarılarından dolayı yetkilileri kutladı.

Ardahan’ın Türkiye için önemine işaret eden Tatar, üniversitenin bölgeye hayvancılık yanında ekonomik ve siyasi olmak üzere her alanda katkı sağladığını, üniversite ile bölgeye hayat geldiğini belirtti.

Tatar, devletin Ardahan ve bölgeye verdiği değerin, bölgenin her alanda gelişmesine de katkıda bulunduğunu belirtti.

KKTC’nin de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle her alanda geliştiğini, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz’de yerini aldığını belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda da yerini aldığını vurguladı, milli birlik beraberlik için çalışmaların, kazanımların önemine vurgu yaptı.

Tatar, büyüyen gelişen Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin de gelişimini sürdüreceğini kaydetti.