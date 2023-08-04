Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Aylin Gargı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "İskele-Ardahan ana yolu üzerinde Topçuköy kavşağı yakınlarında meydana gelen elim bir trafik kazasında 24 yaşındaki araç sürücüsü Aylin Gargı'nın hayatını kaybettiğini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Merhume genç öğretmen Aylin Gargı'ya Allah’tan rahmet; yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.