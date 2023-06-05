Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanması dolayısıyla Ankara’da gerçekleştirilen göreve başlama törenlerine katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, orada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelme imkânı bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin geldiği aşamada Azerbaycan ile ilişkilerin her geçen gün artmakta olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan’dan gelip üniversitelerde ders veren öğretim görevlilerinin, sanatçıların ve eğitim gören öğrencilerin olduğunu anımsattı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yemin törenine katılan devlet başkanlarına KKTC’den, haklı davalarından ve Kıbrıs Türk halkının kardeş Türk devletleriyle birlikte Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmasının, aralarındaki işbirliğinin daha da artacağına olan inancını belirttiğini kaydetti.

Aşama aşama çıtayı yükselttiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal olarak özellikle Karabağ zaferinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile olan olumlu ilişkilerinin, KKTC'ye de yansıdığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin giderek artması, en büyük temennimdir. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerimin Haydar Aliyev ile ilgili gerçekleştireceği bütün etkinliklerin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Böyle büyük bir liderin önemli görevlerde bulunması ve verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır. Oğlu İlham Aliyev’in başkanlığında Azerbaycan’ın daha da güzel günlere ulaşacağına olan inancım tamdır. Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz’deki bir Türk devleti olan KKTC buradaki varlığını bu anlayışla sürdürmektedir. Hepimizin ortak değerleri birdir. Biz kardeş devlet olarak Azerbaycan’la ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz. Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak aramızdaki çeşitli iş birliklerinin daha da ileriye taşınması için çalışmalar devam etmektedir. Size başarılar diler, ziyaretinizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederim.”