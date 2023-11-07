Kabule, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve bürokratlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kabulden dolayı teşekkür etti.

Bugün yapılan şuranın ve buradan çıkacak sonucun KKTC’de sporun gelişmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Bak, Bakanlık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman önemsediklerini kaydetti.

Gençlere ve spor altyapılarına projelerle destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Bak, bugün yapılan temasların çok verimli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın her platformda Kıbrıs’taki haklı davayı anlattığını dile getiren Bak, Gazze’de yaşanan insanlık dramını da her platformda seslendirdiklerini ve asla susmayacaklarını kaydetti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dilediklerini söyleyen Bak, sporun evrensel diliyle beraber onların hatıralarını yaşatmak için onların oluşturacakları spor kompleksi yapısına destek vereceklerini kaydetti.

Türkiye’nin spor ülkesi olma yönünde hızla ilerlediğini dile getiren Bak, Türkiye spor tesislerini çok yatırım yapıldığını ve sonucunda da uluslararası şampiyonasının ülkede gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gençlikle ilgili de yapılan ortak organizasyonların artırılmasını gerektiğine dikkat çeken Bak, gençlere yapılan kültür ve spor gezilerinin iki toplumun kaynaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Bakan Bak’a “hoş geldiniz” diyerek, bugün yapılan şura ve gerçekleşen açılışlarda önemli mesajlar verildiğini kaydetti.

Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğuna dikkat çeken Tatar, gençler ve sporda uygulanan izolasyon ve birtakım engellemelerin artık bu çağa hiç yakışmadığını söyleyerek, bunun sürekli uluslararası muhataplarla da paylaşıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkına yapılan dayatma ve zulümlerle sunulan çözüm formüllerini kabule zorlanacağıyını sananların çok yanılacaklarını vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz hiçbir zaman hakkımızın, hukukumuzun eşitliğimizin olmadığı bir çözüme asla razı olmayacağız. Dolayısıyla bunlar hep beyhude çabalardır. Elbette bunun sıkıntısı vardır ama biz de gençliğimize sahip çıkmak ve onlara umut vermek için sizlerin de desteğiyle buradaki altyapıyı, buradaki çeşitli faklı imkanları zaman içerisinde artırmak suretiyle şuanda futbol da dahil 33 farklı federasyonda spor yapmakta olan tüm gençlerimize bu fırsatları verebilmek ve onların genç olarak fırsat eşitliği bağlamında özellikle Türkiye’deki birtakım müsabakalara katılmaları ve Türkiye üzerinden de olsun milli takımların da temsiliyle uluslararası temaslarda da Kıbrıs Türk gençlerin de olması için elimizden ne gelirse yapmaktayız.”

Türkiye’nin çok güçlü ve büyük bir ülke olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sporda büyük atılımlar yapıldığını gördüklerini söyleyerek, bunların benzerlerinin ülkede de olması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına vesile olduğunu dile getiren Tatar, gençlerin erken yaşta güzel şeylere alışması halinde yetenek ve cevherlerinin çıkarılması için yön verilmesi halinde gençliğin kazanılabileceğini belirtti.

KKTC halkından çok başarılı sporcular çıktığını dile getiren Tatar, gençlerin çok çeşitli spor dalında başarılı olduklarını söyledi.

Halkın ambargo ve izolasyonlar altında büyük haksızlıklar karşısında kalan bu gençliğin tüm nimetlerden yaralanmasının en büyük temennileri olduğunu kaydeden Tatar, kendi imkanları çerçevesinde spora ciddi pay ayırdıklarını söyleyerek, yapılacak altyapı desteklerinin önemli olduğunu belirtti.