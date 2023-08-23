Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’da 13 ülkeden 16 şarkıcının katıldığı yarışmadan birincilikle dönen Begüm Tekakpınar’a, ailesi ile birlikte yaptığı ziyarette Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kırgızistan’da KKTC adına elde ettiği başarıdan dolayı Begüm Tekakpınar’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tekakpınar’ın Kıbrıs’ta ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini söyledi Tekakpınar’ın, müziği ve sanatı ile Kıbrıs Türk kültürünü en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Begüm Tekakpınar’a olan inancı ve sevgisinden dolayı ailesini ve öğretmenlerini de kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, yarışmaya katılması için destekte bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nu da tebrik etti.

Önemli olanın değerlerin hakkını bulması olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, değerin yaratılmasında çalışkanlığın, fedakarlığın, güveninin ve alınan desteğin önemli olduğunu kaydetti.

Tekakpınar: “KKTC’yi layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Tekakpınar da konuşmasında ülkesini temsil etmesinin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, KKTC’yi layıkıyla temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Önemli sanatçıların da yer aldığı yarışmada KKTC’yi 2 parça ile temsil ettiğini anlatan Tekakpınar, “Sahnede kendi hikayelerimi ve ülkemi anlatabilmem, duygulara dokunmam önemliydi” dedi.