Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik gerçekleşen kundaklama eylemiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yönelik gerçekleşen kundaklama eylemi, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür. Unutulmamalıdır ki farklı kültürler ve dinler arasında hoşgörü, dünyevi barış ve uyumun temel taşıdır ve farklı inançlara mensup halkların birbirine olan saygısı ve anlayışı için elzemdir…" ifadelerini kullandı.

"Tarih boyunca birçok medeniyetin varlığını sürdürebilmesinin temel nedenlerinin başında dinler ve kültürler arası hoşgörü gelmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Farklı dinlerin ve kültürlerin birbirini anlamaya ve saygı göstermeye yönelik çabaları, toplumsal huzurun korunmasını sağlar; bu nedenledir ki yaşanan bu menfur saldırı, hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasını yönelik de bir saldırıdır aynı zamanda. Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkat çekerken, bu türden çağdışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum."